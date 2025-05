Guerra Ucraina Russia, scontro Kiev-Mosca su negoziati. LIVE

Con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "abbiamo discusso della possibilità di un prossimo incontro a Istanbul e delle condizioni a cui l'Ucraina sarebbe pronta a partecipare. Condividiamo l'opinione che questo incontro non possa e non debba essere vuoto. Abbiamo anche discusso della potenziale organizzazione di un incontro a quattro a livello dei leader di Ucraina, Russia, Turchia e Stati Uniti". Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha definito "proficuo e molto significativo" il colloquio avuto con Erdogan. "L'ho ringraziato personalmente per la sua posizione di principio a sostegno dell'integrità territoriale e della sovranità del nostro Stato", ha aggiunto Zelensky, sottolineando che il primo incontro a Istanbul ha portato l' "unico" risultato dello scambio di prigionieri di guerra, mentre "un cessate il fuoco è necessario per procedere verso la pace"