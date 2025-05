Guerra a Gaza, Trump: “Tregua nella Striscia molto vicina”. LIVE

Il presidente Usa Trump annuncia che la tregua a Gaza “è molto vicina”, aggiungendo che “si saprà oggi o forse domani”. Hamas non ha ancora risposto alla proposta americana sul cessate il fuoco ma Israele lancia l'ultimatum: “Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo”. Intanto è scontro tra lo Stato ebraico e la Francia. “Riconoscere uno Stato palestinese non è semplicemente un dovere morale, ma un'esigenza politica”, dice il capo dell'Eliseo Macron, aggiungendo che se l'Occidente “abbandona la Striscia e lascia fare ad Israele ciò che vuole perderà ogni credibilità con il resto del mondo”. Ira del ministero degli Esteri di Gerusalemme. “Una crociata contro di noi, la festa nazionale di Macron è il 7 ottobre”. Il ministro Katz rilancia: “Costruiremo uno Stato ebraico anche in Cisgiordania”. Ma ora anche Berlino valuta di fermare l'invio di armi ad Israele.

