Yousef Hamdouna è un operatore umanitario della Ong Educaid. Qualche giorno prima degli attacchi del 7 ottobre 2023, è uscito dalla Striscia e ora vive in ansia e dolore, per il timore di perdere i suoi cari e colleghi che si trovano ancora in Palestina. "La mia famiglia è sotto le bombe e muore di fame. Non capisco come la comunità internazionale resti indifferente"