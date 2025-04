Successore Papa Francesco, per bookmaker favoriti Parolin e Tagle

Testa a testa tra Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle. Secondo i bookmaker la sfida per diventare il prossimo Papa sarà tra il cardinale italiano, attuale segretario di Stato vaticano, con il 35% di possibilità di salire al soglio pontificio e quello filippino, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, con il 25% ( SPECIALE ADDIO PAPA FRANCESCO ). Per la prima volta si inserisce nell’inevitabile totoPapa anche l'intelligenza artificiale, che si affianca così alle le agenzie di scommesse che sono al lavoro per promuovere le quote più accattivanti, pronte ad aggiornamenti last minute su eventuali defezioni o inaspettati scatti in avanti dei cosiddetti 'papabili' ( SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG ).

Le agenzie britanniche e il FantaPapa

Le quote delle agenzie britanniche, da sempre le più attive e fantasiose sul fronte delle scommesse extra-sportive, sono ovviamente in continua evoluzione e con scarti relativamente ravvicinati. Ai primi posti vengono quotati anche l'ungherese Peter Erdo, il portoghese Jose Tolentino, altri due italiani (Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa) e gli africani Fridolin Ambongo Besungu, Peter Turkson e Robert Sarah. Qualche agenzia del Regno non esclude neppure due ultraottantenni che non parteciperanno al Conclave ma sono comunque sulla carta eleggibili come l'italiano Angelo Scola, ex arcivescovo di Milano, e il canadese Marc Ouellet. Non solo scommesse, per prendere parte in qualche modo all'elezione del nuovo Pontefice è arrivata anche la prima edizione del 'Fantapapa', gioco online che riprende le caratteristiche dell'ormai celebre 'Fantasanremo'. Migliaia gli utenti si sono già iscritti sulla piattaforma per giocare schierando la propria 'formazione' dei candidati Papi. Sono tantissime le varie opzioni su cui scommettere, dal nome che il nuovo pontefice sceglierà, alla sua prima parola all'annuncio, in che giorno della settimana sarà eletto, o anche sul numero di fumate nere.