Meteo, in arrivo ondata di caldo con temperature fino a 40°

Al nord. Al mattino cieli soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sui rilievi ma senza fenomeni associati; in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito ovunque. Al centro: cielo soleggiato nel corso delle ore diurne. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole: tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.