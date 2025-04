In un momento di lutto e attesa, un’iniziativa digitale propone di riflettere sul futuro della Chiesa attraverso una sfida online. Ecco come si gioca ascolta articolo

Nel delicato contesto che accompagna il lutto per la morte di papa Francesco e la transizione nella Santa Sede, tra il cordoglio e l’attesa di una nuova guida spirituale per la Chiesa cattolica, è nato Fantapapa.org, un’iniziativa che unisce cultura e tradizione in un gioco dal sapore storico e satirico. Ispirato a fenomeni come il Fantacalcio e il Fantasanremo, Fantapapa invita i partecipanti a comporre una propria "squadra" di undici cardinali “papabili”, scegliendo tra figure reali del Collegio cardinalizio.

Come si gioca al Fantapapa L’obiettivo del Fantapapa non è solo quello di prevedere chi sarà eletto Pontefice, ma anche di cimentarsi con una serie di pronostici legati al Conclave: dal giorno della fumata bianca al possibile nome scelto dal futuro pontefice, passando per il tono del primo discorso (più progressista o conservatore) e persino la prima parola dell’annuncio “Habemus Papam”. Pur trattandosi di un gioco, i suoi ideatori sottolineano l’intento di affrontare questo evento solenne con leggerezza e rispetto, offrendo al tempo stesso uno spunto per conoscere meglio le dinamiche, le figure e la storia della Chiesa.

Il premio finale? La "Gloria Eterna" Nessun premio materiale in palio, se non la “Gloria Eterna”, come recita il sito ufficiale. Fantapapa è aperto a tutti: credenti e non, appassionati di storia, amanti della satira intelligente e curiosi delle tradizioni vaticane. È possibile giocare da soli, sfidare amici in leghe private o entrare nella lega globale. Il gioco è disponibile su www.fantapapa.org, con aggiornamenti e contenuti anche su Instagram tramite il profilo ufficiale @Fantapapa_org.