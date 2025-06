Orale Maturità 2025, come si svolge il colloquio all'esame di Stato

Ecco i consigli per arrivare preparati secondo Skuola.net. Ripassare tutto anche a grandi linee, creare mappe e schemi per sintetizzare i concetti più importanti, dormire almeno 7-8 ore per notte, pianificare le giornate di studio, ripetere ad alta voce, meglio se facendosi interrogare da un'altra persona, come un compagno di classe. Nel corso del colloquio - nel quale il candidato è chiamato a fare collegamenti interdisciplinari - lo studente esporrà anche le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell'ambito dell'Educazione civica.