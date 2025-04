Realizzato il progetto della tomba di Papa Francesco: la foto

Una struttura in linea con la semplicità del Pontefice defunto e le sue volontà: in marmo bianco e con solamente l’iscrizione del suo nome e la riproduzione della croce

È stato realizzato il progetto della tomba di Papa Francesco (IL LIVEBLOG - LA GUIDA SUI FUNERALI). Si tratta di una struttura in marmo di provenienza ligure con solamente l’iscrizione "FRANCISCUS" e la riproduzione della sua croce pettorale. La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma. Papa Bergoglio, infatti, aveva chiesto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nel loculo della navata laterale, in una tomba semplice, che rispecchiasse il suo pontificato. La stessa semplicità che il pontefice ha espresso nelle sue volontà anche per quanto riguarda la cerimonia funebre e diversi aspetti ad essa collegati. Inoltre, anche i vestiti per la sepoltura sono quelli previsti: una casula rossa, segno del sacrificio e della liturgia dei defunti, il pallio e la mitra bianca sul capo; tra le mani un rosario dai grani neri e un anello d’argento.