Papa Francesco, 4.422 giorni da Pontefice: tutti i numeri di Bergoglio

Introduzione

Il pontificato di Papa Francesco è iniziato il 13 marzo 2013 ed è durato 12 anni, in tutto 4.422 giorni. È morto a 88 anni: questo lo ha reso il secondo più anziano in carica dopo Leone XII, mancato a 93 anni. Nel corso del suo mandato ha visitato 66 Paesi, in tutti i continenti, in 47 viaggi apostolici. Ha realizzato quattro encicliche, scritto oltre 50 libri e creato 149 cardinali: di questi, 110 sono elettori per il suo successore. Due i Giubilei, il primo nel 2015 e il secondo iniziato alla fine del 2024. Quest’ultimo proseguirà anche fino al 2026 (come previsto da programma). Il Papa era anche molto attivo sui social, dato che i suoi nove account radunavano in totale 52,1 milioni di follower. Il 21 aprile, giorno della sua morte, si sono generate in poche ore 27 milioni di interazioni.