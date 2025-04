Le parole di Sebastian Padron

"Quando ho ringraziato il pontefice per avermi portato tutto il Vaticano in gelateria lui mi ha risposto 'sì la gente te la mando, ma fatti pagare, nemmeno lo sconto, è un lavoro, l'amicizia è un'altra cosa", ha raccontato il titolare della gelateria, ricordando l'umorismo del Pontefice che tuttavia non è mai stato in grado di recarsi personalmente nella gelateria.