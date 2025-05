Italiano torturato a New York, due poliziotti indagati

Due detective della polizia di New York, tra cui uno che presta servizio per la sicurezza del sindaco Eric Adams, sono indagati per presunti legami con il sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il trader di criptovalute italiano torturato a New York. Secondo quanto appreso dal New York Post, uno dei due agenti avrebbe guidato il milionario italiano di Bitcoin, Michael Valentino Teofrasto Carturan, dall'aeroporto a una lussuosa casa di SoHo il 6 maggio, dove poi sarebbe stato tenuto prigioniero e torturato per settimane da una coppia di trader di criptovalute.