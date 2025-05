Italiano rapito a New York, chi sono i protagonisti del caso

John Woeltz, 37 anni, originario del Kentucky, trader, si presentava come esperto di investimenti digitali pur non avendo alcuna licenza per operare, e aveva stabilito contatti con diversi giovani europei attivi nel settore del blockchain. Gli inquirenti stanno indagando su reati simili per accertare eventuali collegamenti. Dopo l’allarme lanciato da Michael Valentino Teofrasto Carturan, Woeltz è stato arrestato dalla polizia. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti strumenti di tortura ma anche foto scattate con una Polaroid in cui Michael Valentino Teofrasto Carturan è immortalato legato a una sedia e con una pistola puntata alla testa.

Il trader di criptovalute avrebbe una ricchezza pari a circa 100 milioni dollari e possiede un elicottero. Non è chiaro quanto tempo Woeltz abbia trascorso a New York prima del suo arresto e come si sia arricchito. Chi lo conosce, come riportato dalla stampa americana, sostiene che l'uomo sia stato manipolato da qualcun altro.

"È una persona gentile, premurosa e amorevole", ha detto un familiare del 37enne al New York Post, ipotizzando che il ragazzo sia controllato da altre persone. "Ricevo chiamate dagli amici e dalle amiche di John e tutti dicono che è stato imbrogliato, che qualcuno gli ha rubato la vita. È stato manipolato e truffato. Credo anche gli abbiano rubato i soldi. È una vittima", ha aggiunto il parente. La polizia intanto continua intanto a passare al setaccio la casa delle torture, il lussuoso appartamento in affitto per 30.000 dollari al mese.