Usa, turista italiano rapito e torturato per 2 settimane a New York

Rapito e torturato per alcune settimane in un appartamento in Lower Manhattan a New York. È ciò che è successo a un turista italiano di 28 anni, prima di riuscire a scappare e denunciare il suo aggressore, che è stato arrestato dalla polizia. Come riporta People, citando il Daily News, il 28enne era arrivato nella metropoli statunitense lo scorso 6 maggio e si era recato nell'abitazione di John Woeltz, trader statunitense di criptovalute con cui aveva fatto in precedenza alcuni affari ma con il quale aveva avuto degli screzi che lo avevano spinto a rientrare in Italia. Woeltz, 37 anni e originario del Kentucky, avrebbe però successivamente convinto l'uomo a tornare a New York. Ma, al suo arrivo, gli avrebbe sequestrato il passaporto e lo avrebbe trattenuto contro la sua volontà legandolo. Infine, lo avrebbe torturato per due settimane.