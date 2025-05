Usa, diffuso video della fuga dell'italiano torturato a New York

Nei pochi secondi diffusi in tv, il volto dell'italiano è coperto e lo si vede correre senza scarpe in strada fino a raggiungere un agente di polizia. Nbc riporta che il ragazzo aveva tagli e ferite. Intanto si è consegnato alla polizia ed è stato arrestato anche il secondo sospetto del sequestro dell'italiano. Il 28enne Michael Valentino Teofrasto Carturan era stato segregato con l'obiettivo di fargli rivelare le password per accedere al suo conto in bitcoin

In pantaloncini e maglietta nera che corre senza scarpe. Nbc diffonde le prime immagini della fuga di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l'italiano sequestrato e torturato a New York con l'obiettivo di costringerlo a rivelare le password per accedere al suo conto in bitcoin. Nei pochi secondi di video andati in onda, il volto dell'italiano è coperto e lo si vede correre senza scarpe in strada, all'angolo fra Mulberry e Spring Street, fino a raggiungere un agente di polizia. Nbc riporta che il ragazzo italiano aveva tagli e ferite. Le indagini sul caso proseguono e una seconda persona nelle ultime ore è stata arrestata. William Duplessie, il presunto complice dell'aggressore John Woeltz - già in manette - si è consegnato alle autorità ed è stato interrogato. "Abbiamo in custodia qualcuno che stavamo cercando. Sarà accusato di rapimento e sequestro di persona", ha detto la responsabile della polizia di New York Jessica Tisch su Fox. Secondo indiscrezioni, Dupliesse si sarebbe consegnato dopo aver trascorso il fine settimana agli Hamptons, ricca località di mare vicino New York.