Papa Francesco, a Pasqua l'ultima apparizione e il giro tra i fedeli

Nel giorno di Pasqua l'ultima apparizione di Bergoglio in pubblico. Ieri si era affacciato al balcone per la benedizione alla folla e al mondo, ma ha lasciato leggere il suo messaggio a mons. Diego Ravelli. Come non accadeva da tempo, il pontefice aveva fatto anche un giro in papamobile

Nel giorno di Pasqua, il 20 aprile 2025, il Papa, alla fine dell'Urbi et Orbi, ha fatto il suo ultimo giro in papamobile per salutare i fedeli presenti a Piazza San Pietro per le celebrazioni pasquali, come non accadeva da tempo (ADDIO PAPA FRANCESCO, LIVEBLOG)