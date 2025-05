Francia, all'aeroporto Parigi Orly 130 voli cancellati per un guasto

Circa 130 voli sono stati cancellati all’aeroporto di Parigi Orly a causa di un guasto ai dispositivi di controllo del traffico aereo. Lo ha riferito all’Afp un portavoce di Aéroports de Paris (Adp), precisando che si tratta del 40% dei circa 330 voli previsti nella fascia oraria compresa tra le 16, quando la Direzione generale dell’aviazione civile (Dgac) ha chiesto alle compagnie di ridurre i propri programmi di volo, e le 23:30, orario di inizio del coprifuoco aeroportuale.

Tecnici al lavoro per risolvere il malfunzionamento

La Dgac ha emesso la richiesta di riduzione dei voli in via precauzionale, mentre i tecnici lavoravano per risolvere il malfunzionamento. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'origine esatta del guasto né su eventuali ripercussioni operative previste per domani.