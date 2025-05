Elezioni in Romania, oggi ballottaggio presidenziale: sfida Simion-Dan

Sono circa 19 milioni gli elettori complessivi, compreso un milione di residenti all'estero, chiamati a scegliere il nuovo presidente della Repubblica. La sfida è tra George Simion, leader dell'ultradestra, critico di Ue e Nato e contrario a ulteriori aiuti militari all'Ucraina, e Nicusor Dan, attuale sindaco di Bucarest, convinto europeista su posizioni centriste e moderate. Al primo turno avanti Simion. Le urne chiuderanno alle 20 italiane: le prime indicazioni sull'esito della consultazione arriveranno poco dopo ascolta articolo

Seggi aperti in Romania per il ballottaggio che designerà il nuovo presidente della Repubblica. La sfida è tra George Simion, leader dell'ultradestra, critico di Ue e Nato e contrario a ulteriori aiuti militari all'Ucraina, e Nicusor Dan, attuale sindaco di Bucarest, convinto europeista su posizioni centriste e moderate. Al primo turno delle elezioni presidenziali, lo scorso 4 maggio, Simion si è affermato largamente con il 40,9%, rispetto al 20,9% andato a Dan. Sono circa 19 milioni gli elettori complessivi, compreso un milione di residenti all'estero. Le urne, che sono state aperte alle 7 locali (le 6 in Italia), chiuderanno alle 21 locali (le 20 in Italia): si prevede che le prime indicazioni sull'esito della consultazione arriveranno poco dopo.

La sfida Simion-Dan Gli ultimi sondaggi pronosticavano un risultato incerto, con i due sfidanti sostanzialmente appaiati, ed è probabile che si assista a un testa a testa. Determinante potrebbe rivelarsi il voto della numerosa diaspora romena, che ha potuto votare già da venerdì e la cui partecipazione viene data in forte incremento rispetto al primo turno. Non è un caso che Simion abbia effettuato nei giorni scorsi una serrata missione in varie capitali europee, Roma compresa. In Italia per la comunità romena sono stati allestiti 160 seggi su tutto il territorio nazionale. Il risultato del ballottaggio non determinerà solo il nuovo presidente della Romania, ma è destinato a sancire la posizione che il Paese balcanico, confinante con l'Ucraina, assumerà in Europa e nel contesto internazionale, considerando la sua posizione strategica nel quadrante sudorientale della Nato.

Chi è George Simion George Simion, 38 anni, è il leader dell'Alleanza per l'Unione dei Romeni (Aur), partito di estrema destra fondato nel 2019. È uno storico di formazione e ha iniziato la sua carriera politica come promotore dell'unificazione tra Romania e Moldavia, un tema molto presente ancora oggi nella sua retorica nazional-populista. Noto per la sua oratoria diretta e efficace, Simion si è affermato sulla scena politica nazionale come figura carismatica e radicale: ha guidato l'ascesa del partito Aur, entrato in Parlamento nel 2020, ed è cresciuto costantemente nei consensi con una politica di dura opposizione al governo, alle misure anti-Covid e alle istituzioni europee. Ammiratore di Donald Trump e Giorgia Meloni e fautore di politiche sovraniste, il leader di Aur è su posizioni critiche verso Ue e Nato, osteggia l'immigrazione e si oppone a ulteriori aiuti militari all'Ucraina. Ha puntato il dito contro Vladimir Putin per l'intervento militare contro Kiev, ma al contempo ha stretto rapporti ambigui con ambienti filorussi. "Se vincerò potrei affidare la guida del governo a Calin Georgescu", ha detto in campagna elettorale, confermando le sue accuse di "colpo di stato" attuato, secondo lui, con la decisione della Corte costituzionale di annullare alla fine dello scorso anno il primo turno delle presidenziali vinto largamente dall'estremista di destra Georgescu.