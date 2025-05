Intronizzazione Papa Leone XIV, oggi la messa di inizio pontificato

Una Roma blindata si prepara ad accogliere le 156 delegazioni di ogni parte del mondo e gli oltre 250 mila fedeli attesi a piazza San Pietro per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. Sarà una domenica di massima allerta che vedrà anche i rappresentanti delle confraternite celebrare il loro Giubileo. Tra le personalità attese il vicepresidente americano JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, per la Russia, la ministra della cultura Olga Liubimova, già a Roma per i funerali di Francesco. Leone XIV propone una dottrina aperta a nuove idee e si offre quale tessitore di pace. La giornata potrebbe vedere incontri bilaterali. Per l'Italia all'insediamento ci saranno, in prima fila, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Papa offre la Santa Sede quale sede di negoziati di pace e Meloni ringrazia.