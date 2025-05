Papa Leone XIV, Roma blindata per l’insediamento del Pontefice

Già dalle 13 di ieri sono scattati i divieti di sosta e di fermata nell'area intorno al Vaticano, da piazza Risorgimento al Lungotevere, oltre al divieto di transito in via della Conciliazione e Borgo Sant'Angelo. Come riporta Il Messaggero, dalle 5 di oggi sono chiuse al traffico via del Crocifisso, via Innocenzo III, piazza della Stazione di San Pietro, Borgo Sant'Angelo, via Porcari, via Fosse di Castello, piazza della Rovere, via di Porta Santo Spirito, via Gregorio VII (da piazza Pio XI a piazzale Gregorio VII), ponte Vittorio Emanuele II e via delle Fornaci, da via Aurelia Antica a largo di Porta Cavalleggeri. Atac rafforzerà il servizio delle metro A e B/B1, nella fascia mattutina, e di 17 linee di autobus. Come riporta il quotidiano, sarà deviato, o comunque limitato, il percorso dei bus 23, 46, 62, 64, 98, 115, 190, 280, 870, 881, 916F e 982, e sospesa la linea 34