Papa Leone XIV, leader mondiali a Roma per messa di inizio Pontificato

Introduzione

Mancano solo quattro giorni al via ufficiale del pontificato di Leone XIV. Domenica 18 maggio alle 10 è in programma in Vaticano la messa solenne di inizio dell’era Prevost. Come per le esequie di Papa Francesco, sono attesi in Vaticano numerosi leader mondiali, che viaggeranno appositamente in Italia per rendere omaggio al nuovo vescovo di Roma