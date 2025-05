Papa Leone XIV, il primo giro in papamobile. VIDEO

Papa Leone XIV, in occasione della messa d’insediamento, è arrivato in Piazza San Pietro a bordo della nuova papamobile tra una folla festante di fedeli. Prevista la presenza di 250mila fedeli nella Capitale e di 156 delegazioni, giunte da tutto il mondo per assistere al rito con cui Prevost si insedierà ufficialmente alla guida della Chiesa.

E' una papamobile elettrica quella utilizzata questa mattina da papa Leone XIV nel suo primo giro in piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione. L'auto era stata donata al suo predecessore, Francesco, dalla Mercedes prima dell'avvio del Giubileo. Si tratta di una Classe G elettrica costruita artigianalmente in un unico esemplare con quattro motori elettrici, uno per ruota. Per gli spostamenti fuori da San Pietro da quando è stato eletto, Prevost ha sempre utilizzato un multivan elettrico