E' intensa l'offensiva dell'Idf a Gaza con oltre 100 morti in 24 ore, e Hamas torna al tavolo delle trattative. Secondo una fonte palestinese avrebbe accettato di rilasciare metà dei 20 ostaggi ancora a Gaza, e restituire un certo numero di corpi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo di due mesi e dell'immediata ripresa delle consegne di aiuti umanitari nella Striscia. A Doha si continua a trattare mentre gli attacchi israeliani suscitano forte preoccupazione e condanna internazionale. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ieri sera ha visto l'omologo statunitense Rubio con il quale ha affrontato anche il dossier Ucraina, chiede a Israele di fermare gli attacchi. Con lui Berlino, Madrid e tutti i leader arabi. Giorgia Meloni con Merz: "amici di Israele ma non indifferenti al dramma di Gaza, non c'è futuro per Hamas nella Striscia". In serata un lancio di missile dallo Yemen su Israele.

