Papa Francesco, il primo discorso: “Fratelli e sorelle, buonasera!”

Il primo discorso di Papa Francesco

Bergoglio si è presentato sul balcone di San Pietro indossando l'abito bianco, senza mozzetta e senza stola (indossata solo durante la benedizione), con al petto la croce in argento che utilizzava già prima di essere eletto Pontefice. Nel suo primo discorso, non ha mai utilizzato per sé l'appellativo di Papa. Dopo aver salutato i fedeli con quel “Buonasera” rimasto impresso a molti, ha ringraziato per l’accoglienza riservata a questo nuovo Pontefice preso “quasi alla fine del mondo”. Poi ha chiesto di pregare per Benedetto XVI e ha recitato insieme alla folla il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre. “E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo”, ha proseguito, “un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi”. E ha sottolineato lo stretto legame tra il Papa e la Chiesa di Roma, “questa città tanto bella!”. Poi ha chiesto ai fedeli di pregare per lui e, chinando il capo, è rimasto in silenzio per qualche momento. Ha continuato impartendo la benedizione in latino e concedendo l'indulgenza plenaria. Prima di congedarsi, ha di nuovo ringraziato per l’accoglienza e chiesto alla folla di pregare per lui. “Ci vediamo presto. Buonanotte e buon riposo!”, ha detto prima di rientrare.