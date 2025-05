Trump-Musk, conferenza congiunta dopo addio patron di Tesla al Doge

Il presidente Usa e l'imprenditore parleranno insieme dallo Studio Ovale, a poche ora dall'ufficializzazione della fine del ruolo di Musk al Dipartimento per l'Efficienza del governo. Non si fermano le voci sul naufragio dei rapporti tra i due, dopo le critiche del Ceo di X alla legge di bilancio di Trump: "Aumenta il deficit" ascolta articolo

Il sodalizio tra Donald Trump ed Elon Musk è arrivato all’atto finale. Oggi, 30 maggio, dallo Studio Ovale terranno un’ultima conferenza stampa insieme, dopo l’addio del patron di Tesla al suo ruolo come funzionario speciale del governo a capo del Doge, Department of Government Efficiency, con l’incarico di tagliare gli sprechi di risorse pubbliche. Che quest’esperienza sarebbe finita si sapeva già da mesi, ma gli ultimi commenti di Musk hanno rinvigorito le speculazioni secondo cui i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati. L’imprenditore ha criticato la legge di bilancio di Trump, dicendosi “deluso” perché “aumenta il deficit e mette a rischio il lavoro del Dipartimento per l'Efficienza del governo". Poi ha difeso il suo Doge - diventato "il capro espiatorio di tutto quello che accade" - e attaccato la burocrazia federale, che è "molto peggio di quello che pensassi". Trump cerca però di smorzare i toni: non sarà proprio “l’ultimo giorno” di Musk, “perché sarà sempre con noi e ci aiuterà in ogni momento”. Sul suo social Truth scrive: “Elon è fantastico!".

Musk: "Missione del Doge si rafforzerà nel tempo" Anche la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha ringraziato Musk "per il suo lavoro", schivando però le domande dei reporter che chiedevano se la fine della sua esperienza sia stata causata dalla rottura sulla legge di bilancio. "Trump tiene molto a quel provvedimento", si è limitata a dire. Dal canto suo, Musk su X ha ringraziato il presidente "per l'opportunità di ridurre gli sprechi", aggiungendo che "la missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo".

I possibili motivi dello strappo C'è chi sottolinea la difficoltà di Musk nell'inserirsi negli ambienti dalla politica, a partire dai protocolli di stile: cappellino da baseball e t-shirt, in giacca e cravata lo si è visto solo in rarissime occasioni. Pare poi che il miliardario mal sopportasse le critiche al suo programma drastico di tagli che ha mandato a casa migliaia di dipendenti federali in pochi mesi. Un'insofferenza e una frustrazione quella del proprietario X, che per la campagna di Trump ha sborsato oltre 270 milioni di dollari, cresciuta nelle ultime settimane, complici anche le vicissitudini delle sue creature: l'ennesimo lancio fallito di Starship e le vendite di Tesla in forte calo così come il suo utile, crollato del 71% nel primo trimestre. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato, infine, il maxi-accordo ad Abu Dhabi con l'OpenAI di Sam Altman, l'ex socio divenuto arcinemico, annunciato durante il viaggio di Trump. Cosa ne sarà del Doge? Stando a Musk, il lavoro del Doge è ormai quasi finito. Secondo un rapporto di Brookings Institution, il taglio di "almeno" 2mila miliardi di dollari dal bilancio federale annuale, come promesso durante la campagna elettorale, è invece ancora un miraggio.