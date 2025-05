Centimiliardari, chi sono i 17 super ricchi: da Ambani a Musk

Ci volle la bolla delle dot-com per creare il primo centimiliardario: Bill Gates, le cui azioni Microsoft portarono brevemente la sua fortuna sopra i 100 miliardi di dollari nel 1999, prima che il successivo crollo del mercato riducesse quasi della metà il suo patrimonio. Per quasi due decenni, nessun altro si avvicinò a quella soglia, nonostante i mercati fossero in crescita sia prima che dopo la Grande Recessione. Jeff Bezos fu il secondo a raggiungere il traguardo solo nel 2017, quando la capitalizzazione di Amazon si avvicinò a mille miliardi di dollari. Tuttavia, il Club dei 100 miliardi non iniziò davvero a espandersi fino al 2021, quando Elon Musk, Bernard Arnault e lo stesso Bill Gates entrarono a farne parte

