Attacco russo su Kharkiv. Mosca: droni Kiev su Belgorod e Kursk. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato su X un nuovo tentativo di "inganno" da parte della Russia, accusando Mosca di prolungare deliberatamente il conflitto e svuotare di significato i negoziati diplomatici. In particolare, ha puntato il dito contro il presunto "memorandum" che il Cremlino aveva promesso di elaborare in vista dei colloqui multilaterali, ma che, secondo Kiev, non è mai stato condiviso né con l’Ucraina né con gli altri partner coinvolti. "Anche il cosiddetto ‘memorandum’, che hanno promesso e che presumibilmente hanno preparato per oltre una settimana - nessuno lo ha ancora visto", ha scritto Zelensky. "Non è stato condiviso con l’Ucraina. Non è stato condiviso con i nostri partner. Non lo hanno neppure consegnato alla Turchia – il Paese che ha ospitato il primo incontro". Il leader ucraino ha quindi attaccato la strategia di Mosca: "Stanno facendo di tutto per rendere gli incontri privi di significato. E questa è un’ulteriore ragione per cui servono sanzioni e pressioni adeguate sulla Russia."