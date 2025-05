"L'Ucraina che verrà", il docufilm presentato a Milano

"L’Ucraina che verrà. Una nazione plasmata dalla guerra" di Jacopo Arbarello, prodotto da Sky TG24, sarà presentato il 9 giugno a Milano. Un racconto intenso che, attraverso immagini e testimonianze dirette, esplora come il conflitto stia trasformando non solo il presente, ma anche l’identità futura del Paese

Lo speciale di Sky Tg24 L’Ucraina che verrà. Una nazione plasmata dalla guerra, ai confini dell’Europa, di Jacopo Arbarello (GUARDA LO SPECIALE), sarà presentato lunedì 9 giugno alle ore 18:30 presso The Mill in Via Cappuccio 5 a Milano.

Al dibattito che precederà e seguirà la proiezione parteciperanno tra gli altri l’ambasciatore Pierfrancesco Zazo (già ambasciatore italiano a Kyiv), Yaroslav Hrytsak (storico dell’Università Cattolica di Leopoli), i deputati Lia Quartapelle e Alessandro Colucci, il giornalista Andrea Valesini (Eco di Bergamo). A condurre la discussione saranno Francesca Bruni (Mill’s) e Alessandro Litta Modignani (Ponte Atlantico). Nell’ambito dell’evento si parlerà anche dell’economia rivoluzionaria dell’Ucraina in tempo di guerra e verrà presentato il libro L’inverno ucraino. Reportage dall’abisso, di Andrea Valesini.