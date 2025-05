Nigeria, un'inondazione colpisce la città di Mokwa: almeno 88 morti

Le inondazioni sono state causate da intense piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona per diverse ore. Il cedimento di una diga in un centro abitato vicino avrebbe aggravato ulteriormente la situazione

Almeno 88 persone hanno perso la vita nelle gravi inondazioni che hanno colpito Mokwa, una città mercato situata nello Stato del Niger, in Nigeria. Lo ha riferito Husseini Isah, portavoce del Dipartimento nazionale per la gestione delle emergenze, spiegando che il bilancio è ancora provvisorio e destinato a salire, mentre sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. “Il numero continua ad aumentare”, ha dichiarato Isah all’Associated Press, “ma al momento abbiamo recuperato 88 corpi”.

Oltre 100 morti nel Niger

Le inondazioni sono state causate da intense piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona per diverse ore. Stando a quanto riportato dai media locali, citando testimoni e funzionari del governo, il cedimento di una diga in un centro abitato vicino avrebbe aggravato ulteriormente la situazione, contribuendo alla devastazione. Intanto è salito ad almeno 115 morti accertati il bilancio, ancora provvisorio, delle inondazioni che hanno colpito lo Stato di Niger, in Nigeria. Lo fanno sapere i soccorritori del servizio per le emergenze nigeriano. Le alluvioni seguite alle piogge torrenziali di mercoledì sera hanno spazzato via più di 50 case nella sola città di Mokwa, nello Stato nell'ovest della Nigeria.