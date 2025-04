Nigeria, decine di voli bloccati per sciopero dei meteorologi

Voli sospesi e migliaia di viaggiatori a terra. È la conseguenza dello sciopero dei lavoratori dell'agenzia nigeriana per le previsioni meteorologiche, uno sciopero “a tempo indeterminato" per ottenere migliori condizioni di lavoro, che ha avuto inizio all'inizio della settimana con una pesante ricaduta sui cieli del Paese più popoloso dell'Africa e non solo.