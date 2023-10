Nigeria, lo Stato paga il matrimonio a 1.800 coppie in povertà

Lo Stato di Kano, nel nord del Paese, ha finanziato e organizzato le nozze di gruppo coprendo economicamente tutti gli obblighi previsti, dando alla famiglia della sposa 50.000 naira (circa 61 euro), fornendo i mobili per la casa della coppia, i regali in cibo e ha dato 20.000 naira (circa 25 euro) a ciascuna sposa per avviare piccole imprese

Semplicemente non si sarebbero sposate perché non potevano permetterselo, come il commerciante tessile Yusuf Abdullahi, che ha dovuto rinunciare alle nozze fino ai 30 anni, quando lo Stato di Kano, nel nord della Nigeria, ha finanziato e organizzato i matrimoni di gruppo per 1.800 coppie nello scorso fine settimana. Anche i doni consueti per gli sposi sono stati forniti dallo Stato come parte degli sforzi per consentire ai più poveri di sposarsi.