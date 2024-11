Gb, tempesta Bert provoca interruzioni di energia e frane: un morto

Oltre 200 allerte meteo emesse in Inghilterra, Galles e Scozia. Neve e forte vento alternate a pioggia intensa. Si registrano ritardi nei trasporti ferroviari, aerei e in traghetto. In Irlanda, decine di migliaia di case sono rimaste senza corrente a causa del maltempo. Un morto nell'Hampshire ascolta articolo

La tempesta Bert sta mettendo in ginocchio il Regno Unito con frane, interruzioni di energia elettrica e inondazioni. Si conta già una vittima. Il meteorologo del Met Office Jason Kelly ha descritto la tempesta Bert come un "evento a rischio multiplo". Neve, forte vento e precipitazioni intense. La pioggia diventerà "particolarmente intensa e persistente". Si prevede che in tutto il Regno Unito cadranno accumuli da 50 a 75 millimetri, con picchi fino a 100-150 millimetri in alcune località.

Un morto Secondo i media britannici, che citano la polizia dell'Hampshire, un uomo sulla sessantina è morto dopo che un albero è caduto su un'auto sulla A34 in direzione sud vicino a Winchester. In Galles cinque adulti e cinque bambini sono stati tratti in salvo da una casa dopo una frana vicino a Llangollen. A Dundonald, alla periferia di Belfast - la capitale dell'Irlanda del Nord - numerose chiamate dei vigili del fuoco per strade allagate e scantinati pieni d’acqua. Approfondimento Meteo: weekend soleggiato ma freddo, domenica in peggioramento

2185504580 - ©Getty