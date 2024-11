Maltempo Spagna, allerta rossa a Valencia per pericolo inondazioni

Il livello di allerta massimo resta in vigore fino a mezzanotte: secondo l'Agenzia meteorologica nazionale sulla costa valenciana potrebbero cadere fino a 180 millimetri di pioggia in 12 ore. Scuola chiuse nella provincia di Malaga e in diversi comuni di quelle di Granada, Siviglia, Huelva e Cadice. Ieri inondazioni nel centro di Malaga

"Il pericolo è estremo": a due settimane dalle inondazioni che hanno devastato il sud-est della Spagna, la costa della regione di Valencia, colpita da nuove piogge torrenziali, da mercoledì sera è stata posta di nuovo in allerta rossa dall'Agenzia meteorologica nazionale (Aemet). "Evitare i viaggi. I fiumi straripano e potrebbero verificarsi inondazioni", ha avvertito l'Aemet. L'allarme rosso, il livello massimo, è scattato ieri alle 21 e resterà in vigore fino a mezzanotte. Secondo l'agenzia, in 12 ore sulla costa valenciana potrebbero cadere fino a 180 millimetri di pioggia. Si tratta di una nuova Dana che sta transitando sulla penisola, lasciando una scia di allagamenti, inondazioni e zone evacuate soprattutto nella provincia di Malaga e a sud di Tarragona, sul versante orientale. Scuola chiuse nella provincia di Malaga e in diversi comuni di quelle di Granada, Siviglia, Huelva e Cadice.

Inondazioni a Malaga, 3mila evacuati

Mercoledì la situazione si è aggravata con il passare delle ore fino all'allerta rossa diramata per le intense piogge che hanno inondato il centro di Malaga, allagando centri commerciali, case, negozi, cortili e garage. E che non hanno risparmiato l'Ospedale Clinico, dove l'emergenza ha colpito il laboratorio di analisi e il pianoterra. Per precauzione sono state sgomberata decine di abitazioni nel quartiere di Campanillas, dopo le 3.000 persone evacuate in mattinata dalle aree prossime alla riva del fiume Guadalhorce in piena. Scuole, università e parchi pubblici sono stati chiusi, sospese le attività sportive. Renfe, il gestore delle infrastrutture ferroviarie, ha interrotto alle 13.30 i collegamenti di alta velocità Malaga-Madrid. Sospesi anche i collegamenti ferroviari e con autobus fra Cordova e Malaga. L'emergenza meteo ha colpito vaste zone della provincia di Malaga, i comuni di Benamargosa e Velez-Malaga, dove per le piogge ininterrotte le autorità locali hanno segnalato straripamenti di corsi d'acqua locali, con inondazioni di strade e case e danni alla rete elettriche e alle tubature dell'acqua. La piena del fiume Velez ha costretto vigili del fuoco e protezione civile ad evacuare oltre 1.100 persone da due camping e da un insediamento rom nella zona costiera di Torre del Mar. Nel palazzetto dello sport locale e nell'istituto scolastico Juan Paniagua sono state allestite strutture per i ricoveri notturni.