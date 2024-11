Da Belgio a Germania, fino alla Spagna: in aumento alluvioni in Europa

Le disastrose inondazioni causate in Spagna dal fenomeno della Dana sono solo le ultime di una lunga lista di eventi estremi che negli ultimi anni si sono abbattuti sul nostro continente. “Il loro comune denominatore è l'aumento delle temperature”, dicono gli esperti. Negli ultimi 30 anni, le inondazioni in Europa hanno colpito 5,5 milioni di persone, causando quasi 3mila vittime e oltre 170 miliardi di euro di danni economici. Tra i fenomeni recenti più estremi ci sono quelli in Belgio e Germania nel 2021