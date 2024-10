Quando si parla di DANA e di “goccia fredda” in ambito meteorologico si tende a pensare che siano due fenomeni ben distinti. In realtà con i due termini si indica esattamente lo stesso evento. Come riportato da Il Messaggero, “goccia fredda” deriva dalla parola tedesca kaltlufttropfen che si traduce come “goccia d’aria fredda”. Prima che l’uso dell’acronimo DANA prendesse piede, il termine “goccia fredda” si era diffuso tantissimo in Spagna e veniva usato anche in modo errato per indicare qualsiasi pioggia abbondante, a prescindere dalla sua origine.