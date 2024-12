10 scoperte scientifiche che hanno segnato il 2024

Per la prima volta, è stata confermata l'esistenza sulla Luna dei cosiddetti tubi di lava, canali sotterranei simili a grotte che potrebbero essere utilizzati come basi per future colonie umane. A confermare questa scoperta è un'analisi guidata da Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, pubblicata a luglio sulla rivista Nature Astronomy, che si basa sui dati radar raccolti dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della Nasa. "Queste grotte sono teorizzate da oltre 50 anni, ma è la prima volta in assoluto che ne dimostriamo l'esistenza", ha dichiarato Bruzzone. I tubi o tunnel di lava sono un particolare tipo di grotta che si può trovare in alcune zone della Terra, ad esempio alle Hawaii, e che sono una sorta di lunghe gallerie sotterranee prodotte dallo scorrimento della lava. Da tempo si sospettava che formazioni simili esistessero anche sulla Luna, dove in passato ci sono state numerose eruzioni vulcaniche, ma identificarle è sempre stato molto difficile. Secondo il ricercatore "la spiegazione più probabile per le nostre osservazioni è l'esistenza di un tubo di lava vuoto". Questa scoperta risulta particolarmente importante in vista dei programmi futuri di esplorazione, poiché canali di questo tipo potrebbero rappresentare ambienti ideali per le future colonie lunari