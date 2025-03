Come guardare un'eclissi solare (senza danneggiare la vista)

Introduzione

L’eclissi solare è un fenomeno naturale di incredibile bellezza. Ma per chi si sta preparando ad osservare un’eclissi è bene prendere alcune precauzioni per proteggere la vista. Chi non possiede un telescopio con filtro solare dovrà ricorrere ad altri metodi per osservarla. Bisogna innanzitutto chiarire che vanno assolutamente evitati i metodi casalinghi in quanto pericolosi, mentre esistono molti modi per osservare in sicurezza il Sole in eclissi: vediamoli insieme.