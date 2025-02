Supervulcani, cosa sono e quali sono i più pericolosi al mondo

L'entità di un'eruzione vulcanica viene misurata attraverso l'Indice di Esplosività Vulcanica (VEI). Questo sistema varia da un livello minimo di 0 a un massimo di 8. I supervulcani si collocano in cima alla scala VEI e identificano tutte quelle eruzioni uguali o superiori a 8. Ciò significa che un supervulcano è in grado di emettere oltre 1.000 chilometri cubi di materiale vulcanico. Come specifica GeoPop, anche se un vulcano ha prodotto eruzioni VEI 8 in passato, non è detto che le sue attività future raggiungeranno la stessa intensità