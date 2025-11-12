Tempesta geomagnetica, torna l'aurora boreale in Italia

Le ore più favorevoli per tentare l’osservazione in Italia sono tra le 22 e le 4. Le regioni dove è più probabile vederle, al momento, sono quelle del Nord, soprattutto nelle zone lontane dalle città e con cielo sereno. Le probabilità sono buone lungo tutto l'arco alpino e alcuni fenomeni si sono verificati anche più a Sud. "Vi è una elevata probabilità di osservare l'aurora boreale stasera alle latitudini delle nostre regioni settentrionali, e una buona probabilità di osservarle anche al Centro e al Sud fino addirittura alla Sicilia", ha confermato all'Agi Mario Giuseppe Guarcello, primo ricercatore presso l'stituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) - Osservatorio Astronomico di Palermo.

Il consiglio degli esperti è quello di recarsi in qualche località di montagna o di alta collina, per avere più possibilità di godere dello spettacolo del cielo colorato.

In foto, un'immagine dall'Abruzzo del 12 novembre 2025.

©Ansa