In arrivo nuova forte tempesta geomagnetica sulla terra

Due espulsioni di massa coronale (CME) sono emerse dal Sole il 7 e il 9 novembre e si prevede che raggiungeranno la Terra entro oggi causando una tempesta geomagnetica minore (G1) e una tempesta moderata (G2). Questo secondo quanto riportato dallo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) americana. Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste. sottolinea che, nonostante l'attuale ciclo solare abbia ormai superato il picco, tale elevata attività non deve stupire. "Anche durante la fase di declino - afferma l’esperto - il Sole può comunque mostrare un'attività molto intensa". L'annuncio del raggiungimento del picco da parte di Nasa, Noaa e Gruppo internazionale di Previsione del Ciclo Solare è stato dato a ottobre dello scorso anno. L'attuale ciclo è iniziato nel 2019 e dovrebbe esaurirsi tra 5-6 anni.