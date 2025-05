La Terra è colpita da una forte tempesta geomagnetica: cos’è

È iniziata la notte tra il 28 e il 29 maggio la forte tempesta geomagnetica, di classe G3, che sta colpendo la Terra in queste ore. A confermarlo sono gli esperti del sito Spaceweather che indicano come possibile responsabile uno “scontro” avvenuto nello spazio interplanetario tra il vento solare più veloce, proveniente da buchi coronali presenti sulla superficie del Sole, e un flusso più lento di vento solare. "Oggi, da alcune ore, il campo geomagnetico è perturbato a livello forte e la tempesta è in corso", spiega poi Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste. L'evento è stato rilevato anche dal Centro di previsione meteorologica spaziale dell'agenzia statunitense Noaa che ha osservato una tempesta geomagnetica G3 alle ore 04,16 italiane.