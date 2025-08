Scoperta l’origine delle patate, nate da un incrocio con i pomodori

Un incrocio avvenuto 9 milioni di anni fa



Da tempo gli studiosi cercavano di chiarire l’evoluzione di questa coltura. Le patate di oggi, infatti, hanno un aspetto molto simile a tre specie cilene di patate selvatiche prive di tubero, chiamate Etuberosum. Tuttavia, le analisi filogenetiche le mostrano più strettamente imparentate con i pomodori. Per risolvere l’enigma, il team di ricerca ha messo a confronto il genoma di 450 varietà di patate coltivate e di 56 specie di patate selvatiche. I risultati dimostrano che tutte le varietà di patata moderna contengono un mix di materiale genetico derivante sia da Etuberosum che dal pomodoro. Come spiegato dai ricercatori sulle pagine della rivista specializzata, le due specie, sebbene distinte, avevano un antenato comune circa 14 milioni di anni fa. È dunque possibile che dopo una divergenza durata circa 5 milioni di anni, le loro strade evolutive si siano nuovamente incrociate circa 9 milioni di anni fa, dando origine alle prime piante di patata con tuberi.



Due geni chiave e un vantaggio evolutivo



La ricerca ha anche individuato i geni responsabili della formazione del tubero. SP6A, ereditato dal pomodoro, funziona come un interruttore che avvia la produzione del tubero. IT1, derivato da Etuberosum, controlla la crescita dei fusti sotterranei. L’assenza di uno dei due geni impedirebbe alla pianta di sviluppare il tubero. Questo importante passo evolutivo sarebbe avvenuto in coincidenza con il rapido sollevamento della catena delle Ande e la formazione di nuove nicchie ecologiche. Il tubero, in grado di immagazzinare nutrienti sottoterra, ha reso la pianta più resistente alle condizioni climatiche difficili dell’ambiente montano. I tuberi consentono inoltre alle piante di patata di riprodursi senza semi o impollinazione. Una caratteristica che ha facilitato la loro rapida espansione.