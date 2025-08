Nuova foto dalla galassia OJ 287: Ipotesi di due buchi neri in fusione

Questa galassia, distante cinque miliardi di anni luce, per oltre 150 anni ha affascinato gli astronomi per le sue variazioni di luminosità. Un team internazionale guidato dalla Dott.ssa Efthalia Traianou dell’Università di Heidelberg ha catturato una foto rivoluzionaria del suo centro con un dettaglio senza precedenti, ottenuta grazie a un radiotelescopio spaziale

Le ipotesi dei ricercatori

I ricercatori hanno osservato la formazione e la collisione di un’onda d’urto nel getto, associata a un’energia di trilioni di elettronvolt, rilevata tramite misurazioni di raggi gamma del 2017. Questo telescopio spaziale virtuale, con un diametro cinque volte superiore a quello terrestre, ha permesso una risoluzione eccezionale. L’immagine supporta l’ipotesi di un buco nero supermassiccio binario in OJ 287 e offre dati cruciali su come i loro movimenti influenzino i getti di plasma. “Le sue proprietà uniche rendono OJ 287 ideale per studiare la fusione dei buchi neri e le onde gravitazionali associate”, ha dichiarato Traianou.