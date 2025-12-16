Cometa 3I/Atlas, massimo avvicinamento alla Terra il 19 dicembre

La cometa interstellare 3I/Atlas raggiungerà il massimo avvicinamento alla Terra venerdì, passando a 170 milioni di miglia senza alcun rischio per il pianeta. L’evento sarà osservabile in diretta grazie al Virtual Telescope Project, mentre la Nasa continuerà a monitorarne il percorso e il successivo passaggio vicino a Giove, previsto a marzo

La cometa interstellare 3I/Atlas raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra venerdì 19 dicembre. Lo ha comunicato la Nasa, spiegando che il passaggio avverrà a circa 170 milioni di miglia, quasi il doppio della distanza tra la Terra e il Sole. Scoperta il primo luglio dai telescopi Atlas in Cile, 3I/Atlas è il terzo oggetto interstellare noto ad attraversare il Sistema solare, dopo ’Oumuamua nel 2017 e la cometa 2I/Borisov nel 2019. La Nasa continuerà a osservare il corpo celeste lungo il suo viaggio, che lo porterà a superare l’orbita di Giove nella primavera del 2026.