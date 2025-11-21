Cometa 3I/Atlas, nuove immagini NASA: "Nessuna minaccia per la Terra"

L’oggetto interspaziale, immortalato per la prima volta a luglio dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, è diventato visibile dal nostro pianeta agli inizi di novembre. Gli esperti rassicurano che il suo passaggio in prossimità della Terra non rappresenta alcuna minaccia ascolta articolo

“3I/ATLAS, scoperta per la prima volta a luglio, è solo il terzo oggetto che abbiamo mai visto attraversare il nostro sistema solare da un'altra parte della galassia”. Questo è quanto si legge nell’ultimo post pubblicato sui social dalla NASA, la National Aeronautics and Space Administration americana, che da diversi mesi segue il movimento della cometa interstellare.

Le immagini della cometa 3I/ATLAS Scoperta lo scorso primo luglio grazie al telescopio Atlas in Cile, l'agenzia spaziale americana l'ha inseguita con ogni mezzo a disposizione, dalle sonde impegnate a studiare il Sole ai rover marziani, dai telescopi spaziali a quelli situati a terra. Finora, 12 strumenti sono riusciti a catturare immagini di questo oggetto, che è il terzo noto a provenire da un sistema esterno al nostro. L'immagine più ravvicinata è stata ottenuta dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, che si trova intorno a Marte dal 2006 e consentirà agli scienziati di stimare meglio le dimensioni della cometa: all'inizio di ottobre, 3I/Atlas è infatti passata a circa 30 milioni di chilometri dal pianeta ed è stata osservata anche dall'orbiter Maven e dal rover Perseverance che si trova sulla superficie. Alcune missioni dedicate al Sole hanno potuto seguire 3I/Atlas mentre si trovava dietro la nostra Stella, nascosta alla vista dalla Terra, ed è la prima volta che sono state utilizzate per seguire intenzionalmente un oggetto di questo tipo. Ci sono poi le sonde spaziali Psyche e Lucy, dirette a studiare alcuni asteroidi, che hanno incrociato la cometa a settembre rispettivamente da una distanza di 53 e 380 milioni di chilometri. Hanno partecipato alla caccia anche i telescopi spaziali Hubble di Nasa ed Esa, James Webb di Nasa, Esa e Agenzia spaziale canadese e Spherex, lanciato anch'esso a marzo di quest'anno. Potrebbe interessarti 2001: L’Odissea nello spazio di Umberto Guidoni

