Cometa C/2025 K1, riprese immagini del nucleo in frantumi nello Spazio

La cometa, scoperta nel maggio del 2025, si è spezzata in pù frammenti forse per l'aumento della temperatura, dovuto al passaggio della sua traiettoria a un punto di distanza minima dal Sole

Il nucleo della "cometa dorata", com'è stata ribattezzata nelle ultime settimane la C/2025 K1 (Atlas), si è spezzato in più frammenti. Lo riporta un articolo sul sito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a firma di Elena Mazzotta Epifani dell'Inaf di Roma e Francesco Ferrigno dell'Università Parthenope. La cometa C/2025 K1 (Atlas) è stata scoperta nel maggio 2025 grazie al programma Atlas (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), un programma di ricerca finanziato dalla Nasa che utilizza quattro telescopi (due alle Hawaii, uno in Cile e uno in Sudafrica) per scandagliare ogni notte in modo automatico il cielo alla ricerca di oggetti asteroidali potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta.

La cometa C/2025 K1 (Atlas) La cometa, classificata come iperbolica, ciò significa che, durante il periodo temporale delle osservazioni, dalla scoperta ai primi giorni di novembre, si è mossa su un'orbita aperta. In realtà, le integrazioni numeriche all'indietro relative al suo moto, prima che entrasse nelle regioni più interne, ci dicono che è una cometa proveniente dalla nube di Oort, ai confini esterni del Sistema solare, e che questa è verosimilmente la sua prima volta in transito dalle nostre parti: è una cometa "dinamicamente nuova". La sua traiettoria l'ha portata, ai primi del mese di ottobre, a passare per un punto di minima distanza dal Sole (perielio) abbastanza vicino alla nostra stella, a circa 0.33 unità astronomiche, appena al di fuori dell'orbita di Mercurio. A causa di questa "piccola" distanza dal Sole ha subito un elevato irraggiamento solare, che ha determinato un aumento notevole della temperatura degli strati superficiali e interni del nucleo. Approfondimento Cometa 3I Atlas, cosa sappiamo sul corpo celeste osservato dalla Nasa

La rottura della “cometa dorata” A seconda delle proprietà interne del nucleo - ossia la sua porosità il suo stato di coesione, la sua composizione e la percentuale di ghiacci – è infatti possibile che l'aumento della temperatura determini un elevato "degassamento", un'improvvisa e violenta fuoriuscita di materiale gassoso e polveroso, e la conseguente frammentazione del nucleo, a volte in pochi pezzi più o meno simili come dimensioni, a volte in una nuvola di frammenti e detriti che si distribuiscono lungo la traiettoria della cometa originale. "Questo è quello che sembra essere successo alla "cometa dorata", com'è stata ribattezzata nelle ultime settimane la C/2025 K1 (Atlas)", dice Elena Mazzotta Epifani, ricercatrice astronoma all'Inaf – Osservatorio astronomico di Roma. "Preceduto da due episodi di improvviso aumento della luminosità (dovuto proprio all'aumento dell'espulsione di materiale da parte degli strati superficiali), come riportato nell'Astronomer's Telegram (ATel) #17482 dello scorso 6 novembre, il nucleo della cometa si è spezzato in più frammenti il 10 novembre scorso, come riportato negli ATel #17487 e #17488".