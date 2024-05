Nasa, la nuova simulazione a 360 gradi dell'interno di un buco nero

Un viaggio oltre l'orizzonte degli eventi di un buco nero con una massa di 4,3 milioni di volte il nostro Sole oggi è possibile grazie alle nuove simulazioni video immersive a 360 gradi.



"Spesso ce lo chiediamo e simulare questi processi difficili da immaginare mi aiuta a collegare la matematica della relatività alle effettive conseguenze nell'universo reale", ha detto Jeremy Schnittman, l'astrofisico del Goddard Space Flight Center della Nasa che creato le visualizzazioni. "Così ho simulato due diversi scenari, uno in cui una telecamera - la controfigura di un audace astronauta - sfiora appena l'orizzonte degli eventi e vi rimbalza, e uno in cui attraversa il confine, segnando il suo destino". Un viaggio immaginato nel film Interstellar e ora simulato in modo ancor più accurato sfruttando le capacità dei 129mila processori del supercomputer Discover della Nasa. Il risultato finale sono dei video a 360 gradi in cui si può girare lo sguardo mentre ci si avvicina sempre più a uno degli oggetti più misteriosi e affascinanti dell'universo, un buco nero supermassiccio circondato da un grande anello di gas che vi ruota attorno.