Ed è proprio questo il tema dello studio di Arca Sedda, il primo di altri due attualmente in fase di revisione. "I buchi neri di massa intermedia sono difficili da osservare - spiega il ricercatore del Gssi - basti pensare che i limiti osservativi attuali non ci permettono di dire nulla sulla popolazione di Imbh con masse tra 1,000 e 10,000 masse solari e rappresentano un grattacapo per gli scienziati anche per quanto riguarda i possibili meccanismi che ne portano alla formazione”