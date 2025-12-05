Ucraina, Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma". LIVE

Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, il Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma". LIVE

Mondo
©Getty

Mosca fa sapere che dopo l'incontro Putin Witkoff ora è in attesa della reazione degli Stati Uniti. Intanto prosegue con la linea dura. "Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza", avverte Putin 

Il Cremlino fa sapere che una telefonata tra Putin e Trump al momento "non è nei piani". Mosca aggiunge che dopo l'incontro Putin Witkoff ora è in attesa della reazione degli Stati Uniti. Intanto prosegue con la linea dura: "Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza", avverte Putin.

India-Russia, faccia a faccia Modi-Putin durato due ore e mezza

E' durato circa due ore e mezzo l'incontro privato tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin, giunto ieri a Nuova Delhi per una visita di Stato di due giorni. Lo ha riferito all'agenzia Tass il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "Non so di cosa abbiano parlato perché la conversazione era privata e non abbiamo ancora consultato il nostro presidente per conoscere i temi affrontati", ha aggiunto Ushakov, "sarà chiarito tutto durante i colloqui".

Usa hanno sospeso parzialmente misure contro Lukoil

Due giorni dopo la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner al Cremlino da Vladimir Putin, il dipartimento del Tesoro Usa ha parzialmente sospeso le misure introdotte contro il settore del petrolio russo da Donald Trump lo scorso ottobre. Le restrizioni contro le attività di Lukoil all'estero sono state sospese fino almeno al 29 aprile prossimo. Ma rimane in vigore il bando al rientro in Russia dei proventi delle attività della compagnia petrolifera. 

Ucraina: media, conclusi colloqui Miami tra delegazioni Usa-Kiev

Si sono conclusi a Miami i colloqui ucraino-americani successivi alla riunione dello scorso 2 dicembre tra l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il presidente russo, Vladimir Putin. Lo riferiscono a Suspilne fonti della delegazione ucraina, guidata dal segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Rustem Umerov, e il capo di stato maggiore, Andrey Gnatov. Non sono filtrati al momento dettagli sulla riunione, durante la quale Witkoff ha relazionato i funzionari di Kiev sul suo incontro con Putin, incontro che non ha segnato alcun progresso nell'avanzamento del piano di pace. 

Xi-Macron: sostegno a sforzi su cessate fuoco in Ucraina

Cina e Francia, sull'Ucraina, "sostengono gli sforzi su cessate il fuoco e ripristino della pace basati su diritto internazionale, verità e principi della Carta dell'Onu". Nella Dichiarazione congiunta sulla situazione in Ucraina e Palestina, diffusa dopo i colloqui di giovedì a Pechino tra i presidenti Xi Jinping ed Emmanuel Macron, si rimarca la soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, in Medio Oriente. Le parti, "membri permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu, si impegnano a ricercare soluzioni "pacifiche" e "costruttive basate sul diritto internazionale" contro sfide e minacce "a sicurezza e stabilità internazionali". 

Media: droni ucraini colpiscono porto e raffineria in Russia

Mosca afferma che stanotte le difese aeree hanno abbattuto 41 droni ucraini sulle regioni risse, riporta l'agenzia di stampa Tass. Secondo media locali, sono state colpiti il porto marittimo di Temryuk nel Territorio di Krasnodar e la raffineria di petrolio di Syzran nella regione di Samara. 

Cremlino: "Chiamata Putin - Trump non in programma ora"

Il Cremlino fa sapere che una telefonata tra Putin e Trump al momento "non è nei piani". Mosca aggiunge che dopo l'incontro Putin Witkoff ora è in attesa della reazione degli Stati Uniti.

