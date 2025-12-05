Ucraina, Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma". LIVE

E' durato circa due ore e mezzo l'incontro privato tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin, giunto ieri a Nuova Delhi per una visita di Stato di due giorni. Lo ha riferito all'agenzia Tass il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "Non so di cosa abbiano parlato perché la conversazione era privata e non abbiamo ancora consultato il nostro presidente per conoscere i temi affrontati", ha aggiunto Ushakov, "sarà chiarito tutto durante i colloqui".