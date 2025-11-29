Gas Ucraina, impianti al collasso: ecco come cambiano le forniture

La partita energetica diventa inoltre un affare geopolitico e chiama in causa i principali alleati di Kiev. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in visita lo scorso 16 novembre ad Atene ha firmato con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, una lettera d’intenti per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) per il periodo invernale. “Gli accordi che abbiamo siglato con la Grecia sono una parte importante del grande pacchetto energetico che abbiamo preparato per l'inverno al fine di garantire le forniture di gas all'Ucraina”, sono state le parole del leader ucraino che ha ammesso come gli impianti di produzione e le centrali termiche sono diventati bersagli di missili e droni.