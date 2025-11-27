Ucraina, Mosca apre sui negoziati: "In corso processo serio". LIVE

"È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti cercheranno di farlo fallire", ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Ma Zelesnky non si fida e, dopo una telefonata con von der Leyen, chiede di continuare a esercitare pressione sulla Russia. Intanto, negli Usa bufera sull'inviato della Casa Bianca Witkoff: spunta una telefonata col mediatore russo Ushakov, nella quale suggerisce come Putin avrebbe dovuto presentare a Trump la proposta di pace
Mosca apre sui negoziati di pace per l'Ucraina. 'È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti cercheranno di farlo fallire', ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Ma Zelesnky non si fida e, dopo una telefonata con la presidente della Commissione Ue von der Leyen, chiede di continuare a esercitare pressione sulla Russia. Intanto, negli Usa bufera sull'inviato della Casa Bianca Witkoff: spunta una telefonata col mediatore russo Ushakov, nella quale suggerisce come Putin avrebbe dovuto presentare a Trump la proposta di pace.
Donna e bambino di sei anni morti in attacco a Kiev
Una donna di 34 anni e un bambino di sei sono rimasti uccisi nella città ucraina di Kherson questa sera alle 19.40 dopo che le forze russe hanno sganciato su un'auto esplosivo da un drone. Lo ha detto Oleksandr Prokudin, capo dell'Amministrazione militare dell'Oblast di Kherson. Lo scrive Ukrainska Pravda. Prokudin ha aggiunto che anche un uomo di 50 anni è rimasto ferito. È stato portato in ospedale con un trauma cranico e varie ferite.
Zelensky: "Sappiamo difenderci, narrativa russa è ingannevole"
"I russi stanno diffondendo in tutto il mondo la narrativa secondo cui l'Ucraina non sarebbe in grado di difendersi. Stanno dicendo che i soldati ucraini non sono in grado di difendersi. I risultati quotidiani dei combattimenti dell'esercito ucraino, delle nostre forze speciali e degli attacchi in profondità sono la prova che l'Ucraina è in grado di difendere i propri interessi". Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ora, ogni occupante russo eliminato, ogni rifornimento del nostro fondo di scambio per l'Ucraina, ogni assalto russo respinto dagli ucraini, ogni pezzo di equipaggiamento russo distrutto, ogni attacco profondo che portiamo a termine: sono tutti argomenti che dimostrano che vale la pena stare al fianco dell'Ucraina, che vale la pena aiutare l'Ucraina e che non è l'Ucraina a dover essere pressata per la pace, ma la Russia, l'unica ragione per cui questa guerra si trascina", conclude Zelensky.